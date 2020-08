Contraloría archiva caso contra el exgobernador Lyons por el ‘cartel de las terapias’

Tras revisar el material probatorio aportado en el marco en el caso denominado ‘Cartel de las Terapias’, la Contraloría General de la República, determinó archivar el proceso de responsabilidad fiscal en el que se venía investigando al cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons y al exsecretario de Salud del departamento, Edwin Preciado Lorduy.

“Revisado el material probatorio y de conformidad con lo previsto en la ley, se concluyó que las terapias de neurodesarrollo/neurorehabilitación no se encontraban incluidas en el POS; que las entidades territoriales a través de sus Secretarías de Salud, no constituían entidades recobrantes, sino que, por el contrario, tratándose del régimen subsidiado, estaban obligadas a reconocer los costos en que incurrieran las EPS del régimen subsidiado por la prestación de servicios NO POS. Por consiguiente, se ordenó el archivo del proceso, dado que no se configuraba el daño patrimonial al Estado”, explicaron fuentes de la Contraloría a este medio.

Cabe recordar que, el exmandatario había sido vinculado por el pago de más de 3 mil 626 millones de pesos que su administración hizo a cuatro IPS que prestaron los servicios de terapias de neurodesarrollo en el departamento.

La Contraloría Delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción dijo haber corroborado que la Gobernación tenía la obligación de cancelar dichas terapias, las cuales no están incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como en efecto ocurrió.

Los pagos habían sido autorizados por el entonces secretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado Lorduy.

Le puede interesar:

Sobre este caso, la defensa del exgobernador Alejandro Lyons, había precisado que esos pagos se hicieron ajustados a derecho y se realizaron por vía de tutela..

“El objeto de ese proceso consistió en determinar si las terapias de neurodesarrollo se encontraban incluidas en el POS y en caso positivo, si la Gobernación de Córdoba, había omitido la obligación de realizar los recobros a las diferentes EPS”, se agregó en lo expuesto por parte de la Contraloría a este medio.



Sin embargo, el ente de control fiscal aclaró que en este proceso está vinculada Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S. frente a la cual no se ha tomado una decisión de fondo.

“La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción tramita otro proceso de responsabilidad fiscal (PRF 969), que se encuentra vigente y en trámite, dentro del cual sí se encuentra vinculada como presunta responsable fiscal la sociedad Funtierra REHABILITACIÓN IPS S.A.S., entre otras personas, en el cual se investigan pagos injustificados por parte de la Gobernación de Córdoba a dicha sociedad, por terapias pagadas, que no fueron prestadas. En este proceso, no se ha adoptado decisión de fondo”, se establece por parte del ente de control.

Pese a que en este caso se exoneró al exgobernador Lyons, en la Contraloría actualmente, existirían seis procesos más en contra del exmandatario por presuntos hechos de corrupción en el departamento de Córdoba, durante su administración en el periodo 2012-2015.