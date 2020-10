Solicitan se declare alerta humanitaria en Norte de Santander por caminantes venezolanos

Las autoridades en Norte de Santander han advertido un incremento en el flujo de migrantes en la vía Cúcuta - Pamplona, quienes buscan pasar al interior del país, con menores de edad y sin medidas de bioseguridad, ni alimentación.

Las fundaciones que atienden a los migrantes venezolanos han solicitado de manera urgente, se habilite un corredor humanitario que permita el paso de las personas de manera oportuna, para evitar asentamientos en el municipio de Pamplona.

Jose Luis Muñoz, vocero de la ruta de atención a migrantes, aseguró a W Radio “tenemos un problema de salubridad pública en el municipio de Pamplona y en la vía hacia Bucaramanga, mucha gente durmiendo en las calles y en las vías de Norte de Santander a bajas temperaturas”.

“Hay mujeres con niños y maletas, no se van a exponer y caminar hacia el páramo, porque le temen a una muerte; en este momento no hay albergues, no hay ayudas, ni transporte humanitario, se necesita se declare la alerta”. Señaló