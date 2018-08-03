Toman medidas para evitar propagación de influenza equina en el Valle del Cauca

Doce municipios del Valle del Cauca se encuentran en alerta tras la detección de un brote de fiebre equina. Foto: Colprensa - Imagen de referencia( Thot )

Doce municipios del Valle del Cauca se encuentran en alerta tras la detección de un brote de fiebre equina.

La Secretaría de Agricultura del departamento activó un plan de prevención para evitar la propagación de esta influenza.

Los casos han sido identificados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en los municipios de Jamundí, Cali, Palmira, Yumbo, Vijes, Guacarí, Tuluá, San Pedro, Andalucía, Cartago, Ansermanuevo y El Cerrito.

Expertos adelantan jornadas de verificación en otras localidades para establecer si hay nuevos casos.

“Nosotros vamos a estar allí atentos para ir colaborando y evitar que el Valle del Cauca vaya a salir más afectado con esta situación” aseguró Rubiela González, secretaria de Agricultura del Valle del Cauca.

Ante el peligro que representa la enfermedad altamente contagiosa para los caballos, asnos y mulares, las autoridades departamentales han recomendado a los productores evitar la movilización de equinos a eventos de concentración como cabalgantes, festivales y ferias de exposición.

En el departamento organizaciones del festival equino de Vijes aplazó algunos eventos de concentración mientras se reduce la alerta.