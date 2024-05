Cuentico del principio de inmunidad es instrumentalizar la justicia: MinInterior por UNGRD

En los micrófonos de W Radio, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció sobre la aparición de su nombre en medio del escándalo de corrupción que gira en torno al manejo de los dineros públicos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

En un principio, Velasco dejó claro que, hasta el momento no saldrá del Gobierno, ya que no tiene nada que esconder y además cuestionó las solicitudes a la Fiscalía de Olmedo López y de Sneyder Pinilla.

“Ese cuentico del principio de inmunidad y eso es una instrumentalización de la justicia, esto es un problema que va más allá de los contratos. En lo que respecta a mi les va a quedar difícil porque todo está registrado y hay bitácora hora por hora de manera que sí se reunió conmigo tendrán que decir que día y demostrarlo”, dijo.

También, habló de la reacción del presidente Gustavo Petro a la situación y su continuidad en el Gobierno.

“Yo estoy para lo que el presidente señale. Salir corriendo es reconocer una culpa que no tengo, yo no tengo que esconderme y me dediqué este fin de semana a ver mi agenda día a día. Si no voy acompañado, nunca me reúno y lo hago porque tengo experiencia. Le quedará difícil a Olmedo o Sneyder mostrar que tuve una reunión en privado”, puntualizó.

Agregó que ha estado en constante comunicación con el presidente Gustavo Petro para despejar dudas de la situación.

“El presidente tendrá que decirlo y he estado en comunicación con él, contándole antecedentes porque es muy raro que unos ministros estén ordenando mandarle dinero”, agregó.

El alto funcionario, quien ya interpuso una denuncia en la Fiscalía por injuria y calumnia al ser señalado por un tuitero de estar ligado con irregularidades, aseguró que en varias ocasiones le ha tocado “enfrentar testigos falsos que adelantan esta filtración de información”.

De otra parte, Velasco indicó que su nombre ha apareció en este lío por la “buena estrategia” que los abogados tanto de Snyder Pinilla como de Olmedo López han tenido.

“El señor Snyder filtra cosas, pero cuando tiene que mostrar cosas que me incluyen en la matriz le va a quedar muy difícil. (…) Nunca he tenido una reunión con él, solo un PMU. El necesita su principio de oportunidad tiene que delatar a superior que es el doctor Olmedo y empieza a filtrar información”, dijo.

Sumado a esto, Velasco indicó que estas dos personas no solo deberán responder por el tema de los carrotanques y la corrupción entorno a ellos, si no por varios contratos.

“Contratos que suman miles y miles de millones de pesos y él (Snyder) dice que hablará hacia arriba y los únicos que estamos hacia arriba es el Dapre y los ministros. Entonces es una estrategia que le va a quedar difícil en lo que a mí me respecta”, agregó.

De otra parte, aseguró que siempre ha tenido una relación distante con el presidente del Senado, Iván Name y que reflejo de ello son varios titulares de prensa que muestran la distancia.

En cuanto al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, indicó que “hay una vieja relación política y me parece bastante extraño que habría que entregarle dinero y Snyder debe tener las pruebas”, puntualizó.

Por otra parte, aseguró que, mientras estuvo encargado por 30 días de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tras la salida de Javier Pava, no firmó ningún contrato.

“Estuve muy pendiente de dos hechos muy delicados en el volcán del Ruíz y el desastre Rosas, Cauca, me dediqué a eso. No firmé un solo contrato, ni convenio, ni di órdenes de trabajo, ni prestación de servicios. Después de la Unidad tuve un tipo de relación con diferentes poblaciones con las que nos comprometimos y no se cumplieron”, agregó.

Por último, Velasco aseguró que nunca ha ofrecido algo a cambio para que apoyen las reformas del Gobierno.

“Hablen con la oposición, ¿cuándo me he acercado a alguien miembro a cambiarle su voto ofreciéndole algo? El Ministerio del Interior no maneja la burocracia y mucho menos la contratación. Siempre nos han dicho que debe existir, respeto a los recursos públicos”, concluyó.