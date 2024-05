Salir corriendo es reconocer una culpa que no tengo: MinInterior por escándalo en la UNGRD

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo luego de que Sneyder Pinilla prendiera el ventilador y señalara a reconocidos personajes de la política colombiana como Iván Name, presidente del Senado, y Sandra Ortiz, consejera para las Regiones.

Para el MinInterior, Sneyder Pinilla trazó una estrategia muy inteligente, pero que le quedará difícil de sostener, pues nunca se ha reunido con él o con Olmedo López en privado.

“Sneyder comienza a filtrar estrategias, pero no me mete en la matriz porque nunca en privado me he reunido con él; la única vez fue en un Puesto de Mando Unificado (PMU), con la presencia de otros tres ministros. Entonces, como él necesita su principio de oportunidad, tiene que delatar a Olmedo López, su superior”, afirmó.

“Evidentemente, Olmedo López, para tratar de buscar su principio de oportunidad con la Fiscalía, dijo que hablará hacia arriba y los que estamos arriba de él somos los ministros”, añadió.

Ante lo expresado por Sneyder Pinilla y Olmedo López, Velasco señaló que es hora de confrontar realidades, señalando que él siempre ha tenido una relación “distante” y “fría” con uno de los salpicados en este escándalo, el presidente del Senado, Iván Name.

“Se acusa al Gobierno de entregar un dinero al presidente del Senado. Si usted entra a las páginas en Colombia, se encuentra una fría y distante relación entre Iván Name y el ministro del Interior”, expresó.

¿Dará un paso al costado y saldrá del Ministerio del Interior?

El ministro mencionó que está sujeto a la decisión que tome el presidente de la República, Gustavo Petro, pero descartó que él mismo de un paso al costado.

“Salir corriendo en este momento es reconocer una culpa que no tengo, no tengo por qué esconderme”, aseguró.

“Le quedará difícil al doctor Olmedo y a Sneyder decir que tuvieron alguna reunión en privado conmigo”, explicó.

Asimismo, reveló que ha estado en constante comunicación con el mandatario de los colombianos, incluso, mencionó que el presidente dijo que “suena bastante extraño que ministros estén ordenando enviarle plata en efectivo al presidente del Senado, un opositor de las reformas”.

Su paso por la UNGRD

Por otro lado, el ministro Velasco se refirió a su paso por la UNGRD, aclarando que estuvo menos de 30 días en la dirección de la Unidad de Gestión del Riesgo y en donde no firmó ningún contrato.

“Me tocó atender dos hechos: la alerta naranja en el volcán del Ruiz y el desastre en Rosas, Cauca”, sostuvo.

Reviva la entrevista del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en La W: