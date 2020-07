Toque de queda en el Valle del Cauca por 15 días

Para afrontar la crisis del coronavirus y controlar su propagación, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, decidió decretar el toque de queda en el departamento entre las 10 p.m. y las 5 a.m.

La medida que restringe la movilidad de los ciudadanos, entrará en vigencia a partir del viernes 17 de julio y finalizará el 31 del mismo mes.

"Nosotros no quisiéramos tomar medidas de represión pero es que la gente no ha entendido que esto no es un juego, que la pandemia la estamos viviendo cada día con el número de casos que se presentan, llevamos la última semana con días de 400, 500 casos y estos hace que cada día se nos agoten más las unidades de cuidados intensivos", señaló la gobernadora.

Los distritos especiales de Cali y Buenaventura están exentos de la medida y serán sus alcaldes quienes determinen si se acogen o no a la restricción.