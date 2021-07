Tras recibir golpiza, mujer fue desplazada de su hogar con sus hijos en Huila

Luz Derly Pillimué denunció que miembros de una banda delincuencial de microtráfico y también dedicada al desplazamiento para quedarse con predios (o "tierreros"), le dieron una golpiza en frente de sus tres hijos pequeños y le ordenaron abandonar su vivienda con sus niños, en el municipio de Campoalegre (Huila).

En diálogo con La W, la víctima manifestó que todo se debió a que denunció el robo de varias pertenencias de su madre, una señora de la tercera edad, por parte de Anderson Barreiro alias "Stewart", Alias "pirata" y "Careperro", y también por negarse a guardarles alucinógenos en su vivienda.

"Ellos querían buscarme la manera de sacarme del barrio, que si yo me ponía de sapa me iban a matar. (Stewart) me puso un pie en la cabeza y me golpeó y me puso un revólver y me dijo: se me larga de aquí o la mato. Yo le dije no me vaya a matar que yo tengo mis hijitos, y me dijo tranquila que yo se los pico y se los hago jartar" relató a La W.

Según la víctima, la suya no es la primera familia que sufre esa situación a manos de ese grupo criminal. Pillimué señaló que otros habitantes del sector han sido obligados a salir de sus casas a sangre y fuego por parte de esos hombres.

"Ellos han sacado una cantidad de personas, ustedes pueden ir y visitar ese barrio, hay muchos lotes que ellos dicen que son de ellos, y él (Stewart) me dijo tranquila que todos estos lotes son míos y lo que hay aquí es mío, usted no se lleva nada, le doy 20 minutos para que se vaya" denunció.

La víctima señaló que no se explica por qué si los señalados están individualizados no se han producido sus capturas y retornado el orden al sector. Y lo más importante, el regreso de los afectados a sus casas.

"Mi hermana bajó ayer a sacar los poquitos enseres que tenía en la casa de ella y la amenazaron y le dijeron que se fuera ya o la mataban. Ella perdió su casa, mi mamá perdió su casa, yo perdí mi casa, estoy en la calle porque no tengo absolutamente nada. Estoy con la misma ropa que salí" contó.

W Radio buscó a la personería municipal de Campoalegre para conocer cuáles han sido las acciones para proteger la vida de la denunciante y su retorno. En diálogo con La W, el personero Rodrigo Lizcano señaló que la víctima fue sacada preventivamente del municipio.

A su vez manifestó que se adelantó un consejo de seguridad en el sector afectado (Isla del Sol) y la Fiscalía ya está a cargo de la investigación.

"El personero (del municipio al que fue trasladada) me dijo que ya le habían tomado la denuncia por desplazamiento, en la cual se activaba la ayuda de inmediatez para que a estas personas les brinden arrendamiento y alojamiento en donde se encuentran" indicó.

La víctima actualmente se encuentra alojada en la vivienda de un familiar, habita una pieza con sus hijos, manifestó que le da miedo salir y siente temor por su vida.

