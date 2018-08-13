Tres personas fueron asesinadas en El Tambo, Cauca

Un enfrentamiento con disparos de arma de fuego se produjo en la vereda Belén, corregimiento de La Calera. Dos personas resultaron heridas.. Foto: Colprensa( Thot )

Las autoridades iniciaron investigaciones para aclarar las circunstancias en las que tres personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas en hechos ocurridos en la vereda Belén, corregimiento de La Calera, municipio de El Tambo, al occidente del Cauca.

En esa zona fueron encontrados muertos los hermanos Leonel y Florian Muñoz, residentes en la vereda Albania. Otra persona también fue hallada sin vida, y hasta el momento se desconoce la identificación.

Las personas heridas son Argelina de Jesús Campo de 49 años de edad y un niño de 10 años.

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Fabio Rojas, explicó que recibieron informaciones que indican que por intolerancia se presentó un enfrentamiento con disparos de arma de fuego entre los habitantes, en la Galería de esa localidad.

Asimismo, señaló que solo uno de los cadáveres llegó al Hospital del municipio de El Tambo, lo que dificulta el esclarecimiento de los hechos.

Por otra parte, detalló que las dos personas heridas pasaban por el sitio cuando se presentó la situación y resultaron afectados.

Por ahora se desconocen los móviles y autores de estos hechos, por lo que las autoridades avanzan en las investigaciones.