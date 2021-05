Una menor se suicidó luego de ser retenida por el Esmad en Popayán

Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron claridad por el caso de una adolescente de 17 años que tomó la decisión de suicidarse, y que horas antes había sido retenida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, en Popayán.

La joven se quitó la vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio El Uvo, en el norte de la capital del Cauca.

En los disturbios que se registraron en la noche del miércoles 12 de mayo, fue conducida por uniformados de la Policía hasta la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, en el sur de la ciudad.

La Alcaldía de Popayán informó que la menor ingresó a ese establecimiento a las 9:10 de la noche, y que estuvo acompañada por funcionarios de Infancia y Adolescencia. “(…) Y antes de las 11:00 p.m. fue entregada a su abuela, de acuerdo a la minuta de ingreso y salida”.

Las autoridades investigan las versiones que advierten que la adolescente fue objeto de agresiones sexuales, por lo que defensores de derechos humanos exigieron que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aplique un enfoque de género en el caso.

En sus redes sociales, la joven escribió que estaba escondida detrás de un muro, desde donde grababa lo que ocurría, “solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma”.

Un periodista que cubría los disturbios registró el momento en el que la menor, hija de un intendente de la Policía Nacional, es conducida por los uniformados.

Lizeth Monero, abogada y defensora de derechos humanos, denunció que se han registrado varios casos en los que las mujeres son víctimas de violencia de género en medio de las protestas.

“De manera brutal fueron agredidas mujeres menores de edad, manifestantes que se encontraban en un lugar en el que no existió posibilidad ninguna de verificar los procedimientos de detenciones arbitrarias”.

Para este viernes en la mañana fueron convocados plantones y manifestaciones por diferentes colectivos que pretenden rechazar lo sucedido.

Policía se pronuncia

El brigadier general Ricardo Alarcón, comandante de la Región de Policía Número Cuatro, se pronunció sobre lo sucedido y aseguró que se trata de una noticia “falsa, vil y ruin”, pues la menor nunca estuvo en instalaciones policiales, sino en la URI.

“Una vez se establece que se trata de una menor de edad, se activa el protocolo de protección a la integridad de este tipo de población, se toma contacto con sus familiares, y es entregada en óptimas condiciones a la abuela materna a las 22:51 horas de la noche”.

El oficial aseguró que se solicitó a la Fiscalía que en el menor tiempo posible el Instituto de Medicina Legal establezca la causa de la muerte.