VIDEO: Juez en Bucaramanga "estresado" en audiencias arremete contra policías

En medio de una audiencia virtual que se realizaba para legalizar la captura en contra de 24 personas pertenecientes a la banda 'Los Carritos', que fue desarticulada en octubre en Girón, el juez tercero de Bucaramanga, se declaró "estresado", principalmente por la mala conexión para continuar con su labor.

La calidad de internet hizo que el trabajador de la rama judicial perdiera la paciencia y arremetiera contra los policías que estaban en un Cai de Piedecuesta, por la poca colaboración de generar orden y silencio en el lugar.

En el video se registró cómo tilda a los uniformados de usar mal el taser y agredir a los ciudadanos en medio de las protestas y manifestaciones.

"Entonces los señores policiales allá de Piedecuesta me hacen el favor y cada vez que les de una indicación obedecen sino los vamos a mandar investigar porque eso sí para agarrar a la gente con los taser, toturarlos para agarrarlos a pata en los CAI sí sirven, pero para colaborar en las audiencias, hay si no".

Además de esta controversia, dijo que está "cansado" del acoso laboral que ha recibido en medio de la pandemia por parte del Centro de Servicios Judiciales, pues casi con lágrimas dejó claro que al mismo tiempo tiene que hacer la audiencia y cuidar a su hijo.

"Dejo la constancia que estoy supremamente estresado, estoy supremamente cansado, porque a raíz del acoso laboral que me ha hecho el Centro de Servicios Judiciales , tengo que realizar esta audiencia y al mismo tiempo cuidar a mi bebé".