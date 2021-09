‘Vivienda para la Gente’, subsidio adicional de vivienda para 5 mil familias

Con el fin de que las personas de bajos ingresos puedan acceder a una Vivienda de Interés Prioritario (VIP), la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, presentó el subsidio adicional departamental ‘Vivienda para la Gente’, que beneficiará a 5 mil hogares y se podrá sumar al que entrega el Gobierno Nacional ‘Mi Casa Ya’. Los ciudadanos podrán adquirir vivienda propia en proyectos que estén ubicados en los 21 municipios del departamento (excepto Soledad y Barranquilla).

“Con mucho orgullo queremos anunciar que las familias que tengan ingresos hasta de 1 millón 800 mil pesos, y que quieran adquirir una vivienda de hasta 81 millones de pesos, podrán tener un subsidio de 6 millones 400 mil pesos más, para cerrar la compra de su vivienda”, explicó la mandataria, quien agregó que el objetivo es que la cuota del banco que pague el beneficiario sea menor (cerca de 280 mil pesos) a lo que hoy paga en arriendo.

Por su parte, Laura Restrepo, Gerente de Camacol Atlántico afirma que Vivienda para la Gente ¨es un incentivo necesario no solo para promover la inversión en la construcción de nuevos proyectos por fuera de Barranquilla y área metropolitana, sino, que cumple con uno de los objetivos de carácter nacional en lo que respecta a disminuir el déficit habitacional existente, especialmente en los municipios aledaños que recientemente comienzan a dar sus primeros pininos en materia constructiva. Así mismo, es una ventana de oportunidad, que permitirá aumentar la demanda de vivienda, convirtiendo al Departamento del Atlántico en un lugar más competitivo y garante de los derechos de aquellas familias que aún no adquieren una vivienda propia¨

Elkin Fontalvo, quien trabaja en una curtiembre y su esposa Cindy Gallardo, son la primera familia en acceder al subsidio adicional de vivienda y esperan estar instalados en uno o dos meses en su nuevo hogar. ¨El proceso fue sencillo, el banco al que le solicité el crédito de vivienda me ayudó con todo el papeleo requerido para los subsidios. Elegí un proyecto que nos gustó mucho y que es perfecto para nuestra familia porque son casas muy lindas que cuentan con tres habitaciones, patio y zonas sociales muy buenas¨ - nos cuenta Elkin.

¿Quiénes podrán acceder al subsidio? Todas las familias que ganen hasta 2 salarios mínimos, es decir, que el ingreso del hogar no sea mayor a $1.817.052. Que no tengan casa propia, que nunca hayan sido beneficiarios de ningún subsidio familiar de vivienda aplicado, ni de coberturas de tasa de interés. Los proyectos a elección deben estar ubicados cualquier municipio del Atlántico, excepto Barranquilla y Soledad y no deben superar los 81 millones de pesos. Además, deben cumplir los requisitos del programa Mi Casa Ya (consultar en la página web www.micasaya.minvivienda.gov.co).

El proceso para adquirir el subsidio es sencillo. Lo primero es elegir la vivienda que cumpla con los requisitos ya mencionados. A través de las vitrinas inmobiliarias como las que ofrece Camacol y los portales comerciales inmobiliarios en internet, cualquier ciudadado puede conocer la oferta existente y solicitar información.

Luego la familia debe elegir y acercarse a la entidad bancaria de su preferencia. Todos los bancos con presencia en el departamento ya se encuentran habilitados para recibir a los potenciales clientes del programa, no es necesario inscribirse en ninguna entidad pública, caja de compensación o terceros intermediarios. Es un proceso directo con los bancos y los constructores.

Es la entidad bancaria la que realiza el procedimiento para habilitar y confirmar el cumplimiento de requisitos. Luego de la documentación inicial, el banco deberá encargarse de tramitar ambos subsidios: el nacional y el departamental. Así mismo, esa entidad informará los pasos finales de acuerdo a cada caso.

La meta de la administración departamental es lograr otorgar 1.600 subsidios durante este año y un total de 5 mil para el año 2023. La inversión destinada por la Gobernación del Atlántico para el programa ‘Vivienda para la Gente’ es de 31 mil millones de pesos.