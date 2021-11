Adriana Robayo hay un divorcio frecuente entre las universidades y las empresas en temas de biotecnología, la idea es tener a las univwersidades conectadas para un aporte entre el gobierno y lo privado

esto es de tiempo pero hay que ir a pasos rapidos

toca empezar a hacer acuerdos y si no fue el resultado

Foro W: ¿cómo está Colombia en innovación terapéutica en salud?

ana maria: la innovacion no tiene sentido si no tiene uso para la poblacion no es inventar por inventar

colombia es un gran productor de medicamentos genericos, atiende a lo local pero el siguiente paso es la biotecnologia

paola: se necesita enfocarnos en las necesidades regulatorias y económicas, poder construir un plan que permita crecer para trabajar de forma articulada sin pensar en los intereses propios

130 centros de ensayos clinicos pero estan conformados por equipos muy robuistos

se necesitan nuevos descubrimientos, hacer descubrimientos no solo con moleculas nuevas sino con la que tenemos. hemos tenido una gran percepcion en el tema de los ensayos pero en colombia estaba un poco rezagado, con la pandemia y en los ultimos años no solo hemos aprendido que colombia se posicione en un mejor lugar

aurelio: hay muchas tecnologias que cambian y nos mejoran la calidad de vida a unos costos que el sistema de salud no puede cubrir hay formas diferentes para garantizar el acceso a nuevas tecnologías con los recurtsos que se tienen

La industria farmacéutica y la salud global, sumadas a la innovación médica, buscan oportunidades para generar calidad de vida en todas las personas con afectaciones de salud. Así surgen nuevas maneras de diagnosticar y atender las enfermedades con tratamientos, medicamentos y dispositivos para su manejo. Acompáñenos al Foro W “Innovación terapéutica en salud". ¿En qué está Colombia y para dónde va? Evento organizado por la W en alianza con BIIB Colombia filial de Biogen INC.