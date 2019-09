La gente cree que vapear es seguro, pero la verdad no lo es: Anthony Mayo

El uso de los vapeadores en el mundo se lanzó como un método para disminuir el consumo de cigarrillo. Sin embargo, en algunos países se ha empezado a buscar leyes para evitar el uso de vapeadores debido a que se han incrementado las enfermedades a causa de esto. Uno de los casos más recientes tiene que ver con Anthony Mayo, quien afronta un problema de salud por el uso de este aparato.

El joven estadounidense compartió durante la entrevista que hace aproximadamente dos años usa el vapeador: “empecé con nicotina para dejar el cigarrillo, luego usé el vapeador para fumar marihuana pensando que esto iba a ser una técnica mejor a comparación del cigarrillo.”

En cuanto a los primeros síntomas que tuvo Mayo expresó que: “Un día empecé a tener una tos de cigarrillo, pero me di cuenta que no era normal así que fui el médico y ahí me enteré lo que estaba pasando”.

Anthony fumaba alrededor de un paquete de cigarrillos en una semana, en cambio con el vapeador se gastaba un frasco de aceites en la semana.”

Mayo lleva 11 días hospitalizado porque: “Me diagnosticaron una enfermedad en los pulmones. El día que ingresé fue porque no podía respirar, tenía los labios blancos. Cuando llegamos al hospital me conectaron a las máquinas respiratorias porque pensaron que no iba a sobrevivir”.

Los pulmones de Anthony son comparados ahora con los de una persona de 60 años, debido a lo desgastados que están, frente a esto comentó que: “Cuando me hicieron los test no encontraron mucosa que es lo que siempre presentan los fumadores, por el contrario encontraron químicos”.

Además expresó que en el vapeador usaba esencias de menta y mango.