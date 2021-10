Amaranta Hank niega amenazas contra activista Claudia Quintero

La actriz de exactriz de pornografía Amaranta Hank fue invitada a un conversatorio virtual sobre las trabajadoras web cam con el senador de la República Gustavo Bolívar en su programa ‘Cuarto de hora’.

Asimismo, al conversatorio fue invitada la activista Claudia Quintero, quien ha trabajado por los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales.

Un video compartido en redes sociales muestra la indignación de Quintero luego de haber escuchado a Hank y a Bolívar discutir sobre el tema por varios minutos.

En la intervención de Quintero, incluso le ordena al senador callarse: “escuchás y te callás”.

“Amaranta nunca ha estado en el barrio Santa Fe como yo. El daño emocional de las víctimas de explotación como yo es similar a la de un veterano de guerra”, fue parte de la intervención.

Luego del debate virtual, Amaranta Hank emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que negó que haya hecho amenazas contra Claudia Quintero, pues asegura que las publicaciones de la activista son “delirantes y alarmantes”.

“Hace varios días hemos encontrado varios trinos de Claudia Quintero donde afirma que yo la he amenazado de muerte y me responsabiliza si algo le llega a suceder. A esto se le han sumado publicaciones donde me acusa de graves delitos”, escribió Hank.

No obstante, aclara que todo surgió luego de que ella criticara las posturas de la feminista sobre el trabajo sexual.