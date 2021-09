Ana Lucía Domínguez vivió un susto por temblor en México que sintió en un piso 23

La reconocida actriz colombiana Ana Lucía Domínguez compartió a través de sus redes sociales su experiencia con el sismo en México que ocurrió el pasado 7 de septiembre.

A través de sus historias de Instagram apareció llorando y narró el susto que vivió tras sentir el temblor desde el edificio en el que vive. En una serie de clips también mostró que a pesar de la evacuación de emergencia, no logró volver a su hogar por temor.

“Que fuerte acaba de temblar, si me puse muy nerviosa, yo vivo en un piso 23 y se movió. No me había tocado en mi apartamento así de fuerte. No me animo a subir, estoy en la zona social y yo no soy capaz de subir”, dijo Ana Lucía Domínguez.

Finalmente en sus redes mostró que volvió a su apartamento y grabó el panorama tras el sismo. Justamente hizo recordar a sus seguidores las luces azules en el cielo, un hecho que se volvió tendencia en redes después del temblor.

Miles de internautas grabaron con sus teléfonos que en la noche del temblor estaba lloviendo y se divisaron particulares destellos en el cielo.

Por el sismo de magnitud 7,1 que tuvo epicentro a 11 kilómetros del sureste de Acapulco, una persona perdió la vida luego de que un poste de luz lo impactara. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no se reportaron daños significativos.