Andrea Meza, Miss Universo, reveló que fue acosada cuando salía de un gimnasio

La actual Miss Universo, la mexicana Andrea Meza, reveló una experiencia de acoso que sufrió en el pasado. Se trata de una vivencia que la llevó a convertirse en una defensora de los derechos de las mujeres en su labor humanitaria.

En una entrevista para “Suelta la Sopa”, Andrea Meza reveló que en el pasado vivió una situación de acoso cuando salía de un gimnasio. En su conversación, aseguró que sintió una “violación a su intimidad”.

“Un chico se inscribió al gimnasio solo para estarme viendo y grabando desde lejos. No me di cuenta hasta que dos semanas después en la noche, como a las 9, el gimnasio ya estaba cerrado e iba caminando a mi casa. Me siguió y me llamó por mi nombre. No identifico a la persona, me sentí violada, una violacion de mi intimidad, de mi espacio personal”, expresó la Miss Universo.

Además de referirse a la incómoda experiencia que tuvo que afrontar, contó que ha sido uno de los episodios que la hizo apersonarse de este tipo de casos. Justamente en sus labores con la corona, lidera acciones contra los feminicidios o cualquier tipo de violación a los derechos de las mujeres.

“Es triste saber que cuando alzas tu voz no te quieren escuchar, pero la idea es que más voces se unan. Que triste que recurramos a que una multitud defienda una causa, la justicia debería estar ahí”, dijo sobre sus labores.

En su paso como soberana de la belleza universal del 2020, también ha desatado polémica por presentar oficialmente a su nuevo amor. Se trata de un famoso tiktoker llamado Ryan Antonio.

Aunque aseguró que está en “buenos términos” con la organización de Miss Universo por su relación sentimental, algunos internautas le reclaman por sus publicaciones junto al joven.