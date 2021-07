Andrea Valdiri lamentó la supuesta recaída de ‘El Miura’ a las drogas

La bailarina e influenciadora Andrea Valdiri se volvió tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video del hombre conocido como ‘El Miura’ en el que se le ve sin zapatos y en un mal estado físico.

En redes sociales se rumoró sobre la aparentemente recaída de ‘El Miura’ en el consumo de drogas y su regreso a las calles.

Luego de ver el video del hombre en una estación de Policía, Valdiri, a través de varias historias de Instagram, no pudo evitar romper en llanto al verlo en ese estado.

Además, Valdiri fue contundente y dijo que el dinero que ella invirtió es lo de menos en este momento.

“Hoy me levanté con unos videos que me mandaba la gente diciéndome ‘se te acabó el circo’, ‘se te acabó la platica que invertiste en El Miura’. Este no es un tema de dinero, a mí eso no me importa, era un tema de amor, un ser humano que quise ayudar”, dijo entre lágrimas.

“Le puse empeño, un año de dedicación. Hay gente a su alrededor que es mala. Pienso que cuando uno quiere cambiar le toca a uno, tengo un nudo en la garganta”, agregó.