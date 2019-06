Así lucía el rostro de Elianis Garrido antes de que fuera famosa

La exprotagonista de Nuestra Tele, Elianis Garrido, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de ella en su niñez.

La presentadora puso una imagen en la que tiene 11 años y se le ve muy diferente a su aspecto actual.

“Ahí les dejo pa que se rían 11 años tenía Garridito aquí y esta era La foto para el carnet del colegio. Es la única foto que tengo sonriendo de esa época. Tenía MUCHOS complejos por el tamaño diminuto de mis dientes, entonces no sonreía (después el asunto cambió gracias a la pubertad, los brackets y más tarde el diseño de sonrisa) Recuerdo que no me gustaban mis cejas (ahora las estoy dejando crecer porque las extraño) No me gustaba mi cabello rizado y me ponía un montón de cremas pa q se viera “más liso” porque pensar en ir a la peluquería se salía del presupuesto. Durante mucho tiempo odié esta foto! Ahora la veo y digo: que tonticos somos!!! Sigo teniendo complejos (como todo el mundo) pero te puedo asegurar que ya NO me frustran‼️ Ombe lo importante era que era buena estudiante! Feliz Jueves mi gente dientona. Cuéntame cuál era tu complejo a esa edad? Te acuerdas?” escribió Garrido.

Actualmente ella se dedica a ser presentadora del programa “Lo Sé Todo” del Canal 1.