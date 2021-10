Checo Acosta regresa a la escena musical con 'Clásicos de mi cumbia'

El cantante soledeño, uno de los representantes más importantes del folclor colombiano, regresa con un nuevo trabaja musical que es la recopilación de sus cumbias favoritas. Con un reportorio de 12 canciones, 'Clásicos de mi cumbia' demuestran su amor y pasión por la tradición musical.

En este álbum, Acosta afirmó en La Hora del Regreso que se sintió como en sus primeros años en los que "con las uñas" y con la colaboración de grandes amigos y su familia pudo sacar adelante este sueño de muchos años.

En este lanzamiento, sus seguidores podrán encontrar algunos temas musicales de toda la vida como ‘Yo me llamo cumbia’, ‘El pescador’, ‘La pollera colorá’, ‘El africano’, ‘El morrocoyo’, ‘Sabores del porro’ y ‘Tambores de mi tierra’, de Checo Acosta, única canción inédita en la lista dedicada a los ancestros y a las tribus.

"Llevo pensando y planeando esto hace muchos años, tuve una pausa por la circunstancia que todos sabemos de la pandemia, pero retomé y escogí a mi gusto las 10 cumbias que para mí son las más bonitas", comentó en artista.

A pesar que la apuesta de la industria musical actual es el sonido urbano fusionado con los ritmos tradicionales, Acosta sigue siendo un abanderado del folclor, pese a algunas críticas: "Cuando yo inicié con mi orquesta hace muchos años haciendo folclor, mucha gente me criticó porque me dijo que era música para viejos. Hoy en día, un amigo me dijo que yo era él único artista de folclor que se escucha en las discotecas".

El lanzamiento oficial de este álbum será este 22 de octubre, pero los seguidores del artista podrán escuchar algunas canciones en todas las plataformas digitales.