Con escopolamina y al borde de la muerte, hermano de Sara Uribe fue atracado

De acuerdo a Thomás Uribe, hermano de la modelo y empresaria, el atraco tuvo lugar el viernes pasado, 20 de agosto, cuando se encontraba con un grupo de amigos en el conocido sector del parque Lleras en la capital antioqueña.

A través de su cuenta personal de Instagram, Uribe reveló que los ladrones usaron escopolamina, además, recibió duros golpes en su rostro. Por ese mismo medio, advirtió a sus seguidores de lo ocurrido, con el fin de poner en alerta a quienes visitan esa zona.

“Tengan mucho cuidado en el parque Lleras y parque El Poblado. Se los digo de corazón. El viernes me escopolaminaron a mí y a todos mis amigos nos robaron todo. Gracias a Dios nos pudimos escapar no sé cómo, pero Dios es muy grande, no estaría contando la historia, nos querían matar”, escribió Thomás Uribe.

Además, el hombre publicó una grabación en la que mostraba la gravedad de las heridas que le fueron propinadas por los delincuentes.

“Lo cuento para que muchos de ustedes tengan mucha precaución, no salgan solos, no le reciban nada a nadie y cuídense”, escribió.

Luego de este lamentable suceso, Sara Uribe aseguró en su Instagram que este tipo de episodios eran frecuentes en la ciudad y que se sentía aliviada que, pese a la gravedad de lo ocurrido, su hermano pudo salir con vida.

“Nos parece muy triste que esté pasando esto en nuestra ciudad, que no tengamos seguridad a la hora de compartir con nuestros amigos un rato agradable (…) Gracias a Dios están bien y quedaron con vida, les robaron y esperamos que se haga lo que se debe que hace, pero ha sido muy teso para mi mamá, para él y para sus amigos. Me duele el corazón, me duele verlo así”, manifestó la expresentadora.