Conozca las producciones que salen de Netflix este mes

Este mes la reconocida plataforma, Netflix, renueva su contenido con nuevas series, películas y documentales para todas las edades, pero así mismo retira algunas producciones.

Le contamos cuáles contenidos no estarán disponibles para que pueda aprovecharlos una última vez antes de que salgan de la plataforma de streaming.

Cabe recordar que estas producciones se van de Netflix a lo largo del mes, por lo que son fechas distintas.

01 de junio

El discurso del Rey

03 de junio

Dios no está muerto 3

09 de junio

Mad Men (desde la primera hasta la séptima temporada)

22 de junio

Tarzan

24 de junio

Avengers: Infinity War

29 de junio

The Day My Butt Went Psycho! (temporada uno y dos)

30 de junio

21 blackjack

Center Stage

Click

Ferris Bueller's Day Off

Ghost Rider

El Origen

Scary Movie