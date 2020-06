El trino de J Balvin con el que le respondió a quienes lo critican por sus opiniones

Con las protestas que se han dado en Estados Unidos por cuenta del asesinato del afroamericano George Floyd, varios artistas alrededor del mundo han evidenciado su apoyo a esta causa y han rechazado los actos de racismo.

Uno de esos es J Balvin quien se solidarizó con estas protestas pero recibió varias críticas de los usuarios, quienes consideran que no ha sido igual de atento con lo que sucede en Colombia.

J Balvin con las protestas de su país: JMMM YO NO SOY POLÍTICO, SOY MÚSICO, A MÍ NO ME METAN EN ESOS CUENTOS, NO VOY A DECIR NADA PORQUE ESE NO ES MI PAPEL.



J Balvin con las protestas de afuera: pic.twitter.com/IwvhttQl0K