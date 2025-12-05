Caídas de árboles y daños en redes de servicio público: el reporte de lluvias en Bogotá

Bogotá

Durante la tarde de este viernes se presentaron fuertes lluvias en la capital del país y con más intensidad en varios sectores de la ciudad, especialmente en las localidades de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba, Engativá, Los Mártires, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar.

Según el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático se atendieron seis emergencias asociadas a las lluvias, principalmente relacionadas con caída de árboles y ramas, daños en redes de servicio público de alcantarillado y afectaciones viales menores por encharcamientos.

“Todos los eventos están siendo atendidos por los organismos de respuesta del Distrito, sin reporte de personas lesionadas. Las entidades operativas continúan realizando verificaciones en terreno y monitoreo constante de las condiciones hidrometeorológicas”, aseguró el IDIGER.

Por ahora las autoridades mantienen activos los seguimientos a estas emergencias en tiempo real a través del Sistema de Alerta de Bogotá – SAB y de los reportes ciudadanos.