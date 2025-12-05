Gobernador de Norte de Santander niega presuntos vínculos con el crimen de Jaime Vásquez

El gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar. / EFE/Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander. Foto: Proporcionada por Jenny Márquez

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, se pronunció a través de un comunicado luego de que El Reporte Coronell revelara este viernes 5 de diciembre que la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició una indagación preliminar en su contra.

Esta investigación, según el periodista Daniel Coronell, busca determinar su presunto involucramiento en el homicidio del veedor ciudadano y periodista Jaime Vásquez.

En contexto: Fiscalía abre indagación preliminar al gobernador de Norte de Santander por homicidio

Al respecto, Villamizar Laguado aseguró que desea expresarse con total claridad y responsabilidad frente a este caso, así como negó su participación en estos hechos:

“Rechazo con firmeza cualquier tipo de acusación o insinuación que pretenda involucrarme falsamente en este crimen. Reitero, como lo he señalado con anterioridad: nunca he tenido vínculo alguno con este lamentable hecho, por lo que, cualquier intento de generar suspicacias al respecto, es totalmente infundado”.

Así mismo, el gobernador aseguró que ha sido “objeto de señalamientos reiterados en algunos espacios mediáticos” que, a su criterio, “han contribuido a afectar mi honra como persona y mi gestión como gobernador del departamento”.

Dentro de este mismo comunicado, el mandatario de los nortesantandereanos también indicó que confía que “las instituciones, sus funcionarios y la ciudadanía sabrán diferenciar entre hechos comprobados y narrativas que pretendan distorsionar la realidad“. Por eso, sostuvo que confía en la justicia ”para que se esclarezcan los hechos en el marco del debido proceso”.

Villamizar también aseguró que está en “completa disposición para con la investigación que adelanta la Fiscalía, tal como lo hice el pasado 3 de julio de 2025 cuando se elevó ante el ente investigativo la solicitud formal para ser escuchado en entrevista, con el fin de aclarar cualquier duda surgida a raíz de las denuncias difundidas en medios de comunicación”.

“En dicha comunicación, mi equipo jurídico manifestó, de manera expresa, mi interés en colaborar plenamente con las autoridades y solicitó que se constatara mi total ajenidad frente a los hechos mencionados”, concluyó.

Comunicado gobernador de Norte de Santander, frente al caso Jaime Vásquez. Ampliar

