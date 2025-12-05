Caso Jaime Vásquez: Amigo del veedor asesinado se pronuncia por indagación preliminar de la Fiscalía

Cúcuta

Francisco Palacios, veedor y amigo personal de Jaime Vásquez, aseguró en los micrófonos de W Radio, que lo tomó por sorpresa lo revelado este viernes en el Reporte Coronell, donde se dio a conocer que la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició una indagación preliminar contra el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, para determinar su presunto involucramiento en el homicidio del veedor ciudadano y periodista Jaime Vásquez.

Lo anterior, asegura Palacios, porque Jaime Vásquez habría tenido una buena relación con el actual gobernador. “Me agarra por sorpresa, porque entre la amistad que existió siempre entre Jaime Vásquez y mi persona, durante el tiempo que estuve trabajando, los últimos tres años sentado con él, nunca vi ni note una enemistad o algo que pudiese llevar a creer o pensar que tendría que ver algo el ingeniero (William Villamizar), pero soy respetuoso de las autoridades”.

Además, revela que más allá del proceso de extinción de dominio contra William Villamizar, miembros de su familia y aliados políticos, Jaime y él adelantaban investigaciones por presuntas irregularidades en la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad, donde estarían comprometidos más de un billón de pesos.

“Las denuncias que se venían realizando en Cúcuta, con mi compañero Jaime, no solamente eran encaminados a algunos actos de corrupción, sino un contrato muy serio, un contrato que hoy la Contraloría de Cúcuta, junto con la Contraloría General de la República, encuentran responsables fiscales a la empresa que opera el acueducto y alcantarillado, y que durante 19 años, que es lo que radicamos en la Fiscalía y que extrañamente vemos que nunca estas denuncias prosperaron, sino que por el contrario, había como un entrampamiento para favorecer al operador, que son los socios de los Nule. Eso era lo que veníamos trabajando con Jaime”.

De momento, el gobernador William Villamizar no se ha pronunciado frente a esta indagación preliminar que abre la Fiscalía en su contra, por el caso del homicidio de Jaime Vásquez.