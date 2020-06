“Viendo su historial se descubre que George Floyd no era ningún angelito”: Jorge Cárdenas

En medio de la indignación que ha generado la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis, el actor Jorge Cárdenas publicó algunos trinos sobre el tema. Su opinión ha despertado cientos de críticas entre los usuarios de la red social.

“Nada justifica la brutalidad policíaca que causó la muerte de #GeorgeFloyd, aunque viendo su historial se descubre que tampoco era ningún angelito...”, trinó Cárdenas.

A raíz del asesinato de Floyd, Estados Unidos ha vivido intensas jornadas de protestas y, en algunos casos, han terminado en saqueos y escenarios de violencia.

“(…) nada justifica la brutalidad de la reacción, los saqueos, la violencia y los asesinatos generados”, agrega Cárdenas en otro trino.

Estos son algunos de los comentarios que han recibido las publicaciones de Cárdenas:

Así por no ser un buen angelito se le puede asesinar de esa manera? Su música el mala, cómo actor bueno que se puede decir, entonces cómo para mi usted es malo puedo hacer y deshacer con su carrera ?

No Jorge , que tiene que ver su historial criminal , con el hecho de que un policía lo asesino en frente de las cámaras , el@hombre le gritaba que no podía respirar, además ver la cara del policía como se ensañó con el tipo , esto sin duda es un crimen , no lo desvíe.