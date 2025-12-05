Estos son los candidatos del Partido Conservador al Senado: Barguil, Blel, Manzur y otros nombres

El Partido Conservador ya inscribió ante la Registraduría su lista al Senado para las próximas elecciones legislativas, del 8 de marzo del 2026.

La plancha la encabeza el exsenador David Barguil (1), quien regresara a la contienda político-electoral luego de haber perdido para la Presidencia en 2022, en la consulta interpartidista de la coalición de derecha “Equipo por Colombia”, contra Federico Gutiérrez.

La lista es abierta, por lo que cada colombiano podrá escoger a quién quieren que sea senador del Partido Conservador. Pero Barguil tendrá el lugar más importante y de mayor recordación, seguido por otros nombres claves.

La actual senadora y presidenta del partido, Nadia Blel se quedó con el puesto número dos (2) en la lista. Es hermana de Vicente “Vicentico” Blel, exgobernador del Bolívar, y su padre es Vicente Blel Saad, quien fue condenado en el pasado por parapolítica.

Entre otros nombres aparecen el actual senador Marcos Daniel Pineda (7), quien es oriundo del departamento de Córdoba, y tendrá que competir los votos con Barguil y el actual representante Wadith Manzur, investigado en el caso UNGRD, y quien buscará subir al Senado con el número 100.

En el puesto 8 quedó el expresidente del Congreso Juan Diego Gómez, quien ha estado en el ojo público en los últimos meses tras ser investigado por el caso de supuesto clientelismo en la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).

También está el exsenador Hernán Francisco Andrade, quien fue expresidente del partido entre 2016 y 2019.

Finalmente, entre otros que buscan a saltar desde la Cámara de Representantes al Senado están Juan Carlos Wills (11), actual representante estante a la Cámara por Bogotá; Armando Antonio Zabaraín (15), quien busca heredar la curul del senador y precandidato presidencial Efraín Cepeda.