Nadia Blel responde a Efraín Cepeda y niega “presiones petristas” sobre el Directorio Conservador

La presidenta del Partido Conservador, la senadora Nadia Blel, respondió este jueves, 13 de noviembre, a los señalamientos del expresidente del Congreso y precandidato Efraín Cepeda, quien aseguró en los micrófonos de La W que la fecha de inscripción de precandidatos de la colectividad se habría modificado “por presiones de fuerzas petristas”.

En una carta, Blel salió en defensa del Directorio Nacional Conservador, que con 11 votos tomó la decisión correr la fecha para permitir la participación del precandidato Carlos Felipe Córdoba.

“El Partido Conservador ha sido y seguirá siendo una fuerza que defiende el orden, la institucionalidad y la democracia. Bajo mi presidencia, esos principios no se negocian ni se subordinan a intereses particulares”, dijo

Y rechazó los señalamientos de Cepeda: “Rechazo categóricamente cualquier insinuación de presiones externas o injerencias ajenas a la voluntad autónoma del Directorio Nacional, no solo porque afectan la legitimidad de un Directorio que actuó en democracia, sino porque ponen en duda nuestra moralidad”.

E insistió en que el “Directorio y fundamentalmente esta Presidencia no actúan bajo presiones de ninguna naturaleza ni responden a cálculos políticos externos ni internos”, insistió.