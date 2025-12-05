Judicializado presunto responsable de crimen de bebé de un año en Plato, Magdalena

Magdalena

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Omar José Castellar de Oro por su presunta responsabilidad en el crimen de una bebé de un año y ocho meses, en hechos ocurridos el pasado 22 de noviembre en Plato, Magdalena.

Se conoció que una fiscal de la Seccional Magdalena lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado e intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas; y arma blanca.

De acuerdo con la investigación, esta persona ingresado a una vivienda y atacado con un arma cortopunzante a una bebé de un año y ocho meses, quien se encontraba en brazos de su madre.