Incendio en una fábrica y bodega de muebles en Santa Marta

Santa Marta

Un voraz incendio se registró en una fábrica y bodega de muebles ubicada en la calle 6 entre carreras 9 y 10, en el sector de Pescaíto. El siniestro, que consumió una estructura utilizada para surtir establecimientos del Mercado Público, obligó a una amplia operación articulada entre la Ogricc, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil, la Cruz Roja, Atesa, Smart Parqueaderos -como punto de abastecimiento de agua- y ciudadanos que apoyaron con carrotanques privados.

Según la información suministrada por las autoridades fue necesario un despliegue operativo por lo que fueron necesarias cinco máquinas de emergencia y la intervención de 43 unidades, además del apoyo de personal voluntario.

“Llegaron 43 unidades hubo momentos que solicitamos los carrotanques de apoyo porque hidrantes no había, llegaron 9 en toda la operación lo cual fue una ayuda grandísima. Se agradece a la comunidad que ayudaron a sofocar el incendio”, dijo el comandante operativo del cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Marta, Ricardo Chahin.

El jefe del cuerpo de bomberos informó que tres de sus unidades resultaron con heridas leves, por lo que fue necesario el traslado hacia centros asistenciales cercanos; asimismo, criticó el accionar de algunos ciudadanos que se dedicaron a saquear los elementos que se encontraban al interior de la misma.

Finalmente, El director (e) de la Ogricc, Darío Linero Mejía, encabezó las labores de coordinación en el sitio de la emergencia y destacó que la actuación fue inmediata gracias a la orientación de la administración distrital: “Llegamos de manera oportuna con todo el equipo técnico y articulamos las operaciones con los organismos de socorro”, precisó.