Defensoría emite alerta por conflicto en la Sierra Nevada de Santa Marta entre grupos armados

La alta consejera para la Paz y el Posconflicto de Santa Marta, Jennifer del Toro, se pronunció luego de conocerse la alerta temprana que entregó la Defensoría del Pueblo donde advierte de riesgos en 23 municipios del Magdalena, la Guajira y el Cesar, por la disputa entre el Ejército Gaitanista de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Según la funcionaria esta alerta responde a una solicitud hecha hace un año por el Distrito y pidió al presidente Gustavo Petro designar un equipo de alto nivel para atender las 38 recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo.

Por otro lado, se refirió a la circulación de un video donde encapuchados anuncian una limpieza social “hemos dado traslado formal al coronel Jaime Ríos de la Policía Metropolitana de Santa Marta a la Fiscalía y al Comisionado de Paz de esta denuncia realizada”, precisó.

Finalmente, solicitó a las autoridades a brindar tranquilidad a la población, recordó que las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena se desarrollaron con normalidad pese a las denuncias previas de intervención de grupos armados y reiteró la necesidad de protocolos rigurosos que garanticen los derechos humanos y la protección de líderes sociales.