Condenada mujer que causó la muerte de su hijo en playas de Buritaca, Magdalena

Santa Marta

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 36 años y 8 meses de prisión, a una mujer que le causó la muerte a su hijo de dos años, en hechos ocurridos el 3 de abril de 2022 en las playas de Buritaca en inmediaciones del Parque Tayrona, Magdalena.

Según la información suministrada por la Fiscalía, esta persona fue declarada responsable del delito de homicidio agravado y ordenó su captura. El cuerpo del pequeño fue hallado en ese momento por turistas sin rastros de ningún adulto.

Le puede interesar:

Encuentran sin vida a un bebé en una playa del área rural de Santa Marta

Padre del menor muerto en playa de Santa Marta pide que se esclarezcan los hechos

De acuerdo con el material probatorio, el 31 de marzo de 2022 la investigada viajó por vía terrestre desde Bogotá hasta Santa Marta en compañía de su hijo de 15 meses. Posteriormente, se trasladó con el niño al sector de las playas de Buritaca, donde lo sumergió en el mar, causándole la muerte.