Padre del menor muerto en playa de Santa Marta pide que se esclarezcan los hechos

Poco a poco se empiezan a conocer detalles de la muerte de un menor de 15 meses de nacido, que falleció en extrañas circunstancias en las playas de Buritaca, en la ciudad de Santa Marta. Según lo manifestado por el padre, desde hace varios meses estaba en un proceso legal para poder ver a su hijo.

Edwin Guerrero todavía no puede entender cómo su hijo murió en una playa de Santa Marta, “yo puse un denuncio el día martes en la URI de Kennedy en Bogotá, alegando que la madre de mi hijo no me había permitido verlo, ya que se había regulado las visitas. El viernes 1 de abril fui a recoger a mi hijo, con el acompañamiento de la Policía y me dijeron que no estaba. Fui a la comisaría de Kennedy, notifiqué esa misma noche a poner el denuncio y cuando me iba a tocar el turno, la Policía me dijo que mi caso no era importante y podía esperar hasta el lunes, no puedo creer que no hayan tomado mi caso”, relató.

La Policía contactó a Edwin Guerrero para informarle que posiblemente la criatura era la misma que habían encontrado sin vida en la playa de Buritaca, “me llaman de Santa Marta que habían encontrado a mi hijo, que habían encontrado una cédula correspondiente a la mamá de mi hijo, pero a ella no la habían encontrado; lo único que me han enviado es unas fotos donde va ella sin el niño, yo no creo que ella sea mala mamá, ella protegía mucho al niño, solo quiero que me diga qué pasó, que por qué hizo eso”, manifestó Edwin Guerrero .

Por otro lado, se conoció que la familia de la madre afirma que desde hace un tiempo venía sufriendo ataques de estrés a raíz de una disputa legal por la custodia de su hijo.

“Ellos me culpan que había tenido problemas psicológicos, y un problema emocional, yo no tenía conocimiento que ella estuviera pasando por eso, debido a que no tenía comunicación, todo fue por las vías legales, la última vez fue con la Contraloría para un acto de conciliación. Le pido a todos los medios de comunicación que me ayuden a encontrar a la mamá de mi hijo, creo que estuvo mal asesorada”, puntualizó.

Las autoridades tratan de esclarecer lo sucedido, revisando cámaras de seguridad de toda la jurisdicción y realizando entrevistas entre la comunidad.