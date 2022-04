Apareció madre de un menor que falleció en extrañas circunstancias en Buritaca

Luego de varias semanas de búsqueda, apareció en Bogotá Yenny Alexandra Higuera Casallas, madre del pequeño de aproximadamente dos años, que fue hallado muerto en una playa del sector de Buritaca, zona rural de Santa Marta.

Se conoció que, la mujer se encuentra recluida en una clínica de la capital, su familia no ha entregado detalles al respecto, sin embargo, al consultar al padre del niño y excompañero sentimental, Edwin Guerrero, esta espera saber qué fue lo que realmente sucedió.

“Yo me entero por una llamada que me hacen, que la recogieron en la ciudad de Bucaramanga y la traen a Bogotá, entra a una clínica, me dicen que llora y que está muy mal, pero es algo que no tengo como comprobar, yo estoy a la espera de que me digan que fue lo habló, que fue lo que dijo”, manifestó Edwin Guerrero, padre del menor.

El menor ya fue sepultado por su padre luego de los resultados de ADN que confirmaron su parentesco, en medio de la incertidumbre por conocer lo que sucedió.

Asimismo, se conoció que el resultado de los exámenes forenses practicados por Medicina Legal; el niño murió por asfixia por inmersión.