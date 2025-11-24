Asesinada una menor de trece meses en Plato, Magdalena

Magdalena

Una menor de trece meses fue asesinada al interior de su residencia en el corregimiento de Apure, municipio de Plato, Magdalena, según versiones preliminares, la madre de la víctima, una adolescente de 15 años con discapacidad cognitiva encontró a su pequeña sin signos vitales y con una herida profunda en la zona del cuello.

Le puede interesar: Perro policía detectó 500 dosis de marihuana en Santa Marta

De inmediato las autoridades iniciaron con las investigaciones correspondientes hasta dar con el presunto responsable, un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, quien estaría pretendiendo a la madre de la víctima.

Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones, entre tanto, la gobernadora encargada del Magdalena, Ingrid Padilla, confirmó que el crimen, se presentó el pasado sábado; asimismo, advirtió sobre la crisis de salud mental que atraviesa el departamento, teniendo en cuenta los casos de violencia, depresión, conductas suicidas y agresiones que se han presentado especialmente a menores de edad.