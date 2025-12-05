Luis Guillermo González, integrante de Los Rolling Ruanas, durante su entrevista en La Hora del Regreso. FOTO: W Radio

“Un acorde equivocado nos dio el sonido”: Los Rolling Ruanas y la historia de la carranga rock

Luis Guillermo González, guitarrista de Los Rolling Ruanas, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para celebrar los 11 años de trayectoria de la agrupación y revelar los detalles de su concierto navideño en el Teatro Libre de Chapinero.

González relató con humor el origen fortuito de la banda, que nació de un “error” durante un ensayo universitario. Según contó, mientras intentaban tocar A Hard Day’s Night de The Beatles, el tiplista Jorge Mario puso un acorde equivocado que sonó a carranga, transformando el clásico del rock británico en un “chiste de ensayo” que terminaría definiendo su identidad sonora.

Lo que comenzó como un ejercicio de covers virales ha evolucionado hacia una propuesta madura de música original. El músico destacó que, tras perder el miedo a componer, la banda ya suma cinco trabajos discográficos, transitando desde su primer EP Origen hasta sus nuevos sencillos navideños.

González confesó tener una colección personal de 18 ruanas, cada una con su propia historia ligada a los lanzamientos de la banda.

Preguntado por el calor en el escenario, González admitió entre risas que, aunque a veces el clima bogotano no ayuda, la ruana es un elemento innegociable de su puesta en escena.

La agrupación se prepara para cerrar el año con el espectáculo “Los Rolling Ruanas encienden la Navidad”, un evento familiar que promete estrenar dos canciones inéditas y repasar los éxitos que han consolidado su fusión de rock y folclor campesino.

Escuche la entrevista completa aquí:

