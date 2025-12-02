Una de las participantes de MasterChef que marcó la vida de Claudia Bahamón

Claudia Bahamón, el rostro insignia de MasterChef Celebrity, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso en W Radio para hablar sobre la celebración de las 10 temporadas del exitoso formato y compartir los retos de su faceta como activista ambiental.

Bahamón confesó que su evolución en el programa ha sido total, pasando de tener una relación con la cocina meramente para “sobrevivir” a convertirse en una apasionada de la gastronomía.

La presentadora aseguró que, aunque el programa es grabado, las emociones son genuinas, describiendo la experiencia como una montaña rusa que va desde la euforia hasta la angustia y la frustración real de los participantes, sin necesidad de seguir un libreto.

Bahamón también comentó como una participante la marcó, al punto que le recordaba a la ‘nana’ de su casa, o ‘Leito’ como la llama de cariño, la cual aseguró que “es la mujer que mejor cocina en el mundo”.

Esta participante, la cual trabajaba como empleada doméstica hace más de diez años y la postuló su familia para que cumpliera su sueño, la presentadora no dudó en afirmar que “cocinaba increible” y recordó el momento de su salida del programa, agregando que “es como si hubieran sacado a Leito”.

Más allá del entretenimiento que observan los colombianos en las noches, Bahamón profundizó sobre su recorrido dentro del show, recordando que en las primeras temporadas se sentía como un “florero”, limitada por un rol rígido y técnico que no encajaba con su personalidad.

Fue uno de los productores del programa quien la confrontó, permitiéndole entender que su papel no estaba destinado al de ser una jueza experta, sino el puente emocional entre la cocina y los televidentes, por el que ya es ampliamente reconocida.

Al hablar de su otra gran pasión, Bahamón se refirió al reciente reconocimiento que recibió del Congreso con la ‘Orden de la Democracia’ por su defensa del medio ambiente. Reveló además el lado oscuro de este activismo, confesando haber recibido amenazas, advirtiéndole “no regresar a Colombia” y sintiendo en ocasiones la frustración de ser silenciada o ignorada.

La huilense también compartió su filosofía de vida frente al miedo y la crítica en redes sociales: “La felicidad y la vida están al otro lado del miedo”. Reafirmó su compromiso de utilizar su plataforma y su voz para apoyar a los líderes ambientales en el territorio que no tienen acceso a un micrófono.

Escuche la entrevista completa aquí:

