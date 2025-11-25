“La gente piensa que el pan engorda y no es verdad”: José Fernández, secretario general de CEOPAN
José Fernández habló sobre la disminución de consumo de pan y los mitos que rodean a este tradicional alimento de la canasta familiar.
José Fernández, secretario general de CEOPAN, desmiente los falsos mitos del pan
14:29
Panes Croissants en una panadería, imagen de referencia. FOTO: Getty Images
José Fernández, secretario general de la Confederación Española de Panadería (CEOPAN), pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para analizar el bajo consumo de pan en España y desmentir los falsos mitos que rodean a este alimento esencial.
Fernández reveló que el consumo de pan per cápita ha caído drásticamente desde los 134 kilos por habitante al año que se registraban en 1964, hasta los 32,1 kilos actuales.
El secretario general abordó directamente la percepción pública, afirmando que “la gente piensa que el pan engorda y no es verdad”. Insistió en que “el pan de por sí, el pan y el agua no engorda” y puso como ejemplo que cuando el consumo de pan era alto, los índices de obesidad eran muy inferiores.
Para él, el problema del peso radica en los acompañamientos que se consumen junto con el pan. Fernández explicó que la caída histórica del consumo se debe a dos factores principales: el cambio de hábitos, con comidas fuera de casa, y la aparición de nuevos alimentos como la pasta y la pizza, y la mala calidad del pan que se ofreció en décadas pasadas.
Actualmente, CEOPAN está trabajando en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y con profesionales de la nutrición para promover los beneficios del pan, especialmente entre las nuevas generaciones.
Su objetivo es que el público sepa que el consumo de pan de calidad es compatible con una dieta saludable y que debe recuperarse como alimento básico.
