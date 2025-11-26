Katie James presenta ‘Don Aurelio’, su nuevo sencillo de cumbia inspirado en su madre
Katie James habló de su nueva canción y los detalles de su producción en el Eje Cafetero.
Katie James, cantautora colombo-irlandesa, habló en La Hora del Regreso de W Radio sobre su nueva canción ‘Don Aurelio’, una cumbia inspirada en una historia de amor real y tardío.
James relató que la composición nació al ver a su madre, de 81 años, enamorada de su vecino campesino, Don Aurelio.
La artista decidió escribir la letra no desde su perspectiva de hija, sino poniéndose en los zapatos de su madre para expresar lo que ella sentiría por él. La canción es un logro personal para James, ya que es la primera cumbia que compone.
Aunque creció escuchando blues y folk en su hogar, los ritmos colombianos como el bambuco y la carranga llegaron naturalmente a su vida a través de los vecinos de su finca en el Tolima. Para esta producción, contó con la colaboración del maestro ´'Juancho’ Valencia, quien se encargó de toda la instrumentación y arreglos, logrando capturar la esencia que la cantante buscaba.
El video musical fue rodado en el Eje Cafetero, específicamente en Buenavista, Quindío, aprovechando los paisajes que inspiran su música. James confesó que su fidelidad artística radica en hacer “lo que uno siente de verdad”, buscando conectar desde la honestidad y no simplemente por llenar estadios.
Katie James anunció próximas presentaciones en Cali y Buenavista para diciembre, invitando al público a compartir esta nueva etapa musical que celebra el amor en la tercera edad.
