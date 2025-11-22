Así es ‘Tira y Afloja’, el último sencillo de Francisca Valenzuela

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La vida es una ola que te tira y afloja”: Francisca Valenzuela, cantante chilena

Francisca Valenzuela, cantante chilena y fundadora del festival Ruidosa, habló en La Hora del Regreso de W Radio sobre la lucha por la igualdad de género en la música y su reciente experiencia como modelo en París.

Valenzuela señaló que, aunque hay un ambiente de mayor visibilidad para las mujeres en la industria, las cifras son aún bajas, pues apenas el 20% de los festivales incluyen programación con mujeres, y menos del 1% son cabezas de cartel.

La artista explicó que, para combatir las desigualdades, escribe desde la “honestidad y crudeza”, un estilo que cree genera una conexión universal. Su sencillo “Tira y Afloja” es un ejemplo: una canción que, si bien tiene un tono melancólico que habla del dolor y la dificultad, a la vez tiene “mucha luz y mucha esperanza”.

La chilena relató su experiencia desfilando en la Semana de la Moda de París, una pasarela donde fue la primera chilena en modelar. Confesó que estaba “aterrorizada”, pero el backstage era colaborativo y, en ese momento de orgullo, se sintió como una jugadora de la selección nacional de Chile, lista para “tirar el gol”.

El mensaje central de su música es una verdad universal: la vida es como “una ola que te tira y afloja”, un ciclo constante de dolor y belleza al que uno debe seguir “entregándose”.

Según Francisca, este enfoque es el que permite a la música trascender y crear un vínculo auténtico con el público.

