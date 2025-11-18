Almudena Ariza, la periodista que propone la amabilidad colombiana como patrimonio de la UNESCO
Almudena Ariza habló de una gran cualidad que tienen los colombianos, como lo es la amabilidad y su propuesta para que se convierta en patrimonio de la Unesco.
Almudena Ariza, la periodista que propone la amabilidad colombiana como patrimonio de la UNESCO
14:27
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Almudena Ariza, periodista española. FOTO: RTVE
Almudena Ariza, periodista española que ha trabajado en medios como TVE, habló en los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio sobre su iniciativa para que la UNESCO reconozca la amabilidad colombiana como un patrimonio inmaterial.
Ariza comentó que ve esta cualidad no como un gesto superficial, sino como una profunda “forma de vida cotidiana” que ha sido una experiencia “enormemente sanadora” para ella.
- Le puede interesar: “Colombia es un lienzo en blanco, hay de todo por hacer”: Álvaro Clavijo sobre la gastronomía local
La periodista relató que la amabilidad se expresa en la sonrisa, las palabras y la “disposición permanente a tender la mano”. Ella encuentra en esto un fuerte contraste con otros países o ciudades donde fue corresponsal, como Nueva York, donde las interacciones son frías o incluso evitan al vecino. Almudena cree que esta calidez ayuda a “fortalecer la cohesión social”.
- Le puede interesar: “Queríamos un lugar feliz al que quieran volver siempre”: dueño del mejor restaurante del mundo
El objetivo de la propuesta es reconocer este “arte de la amabilidad” para proyectar una imagen de “mucho valor” en un mundo que a veces se siente “difícil u oscuro”. El reconocimiento busca que este valor sea “protegido y salvaguardado” y transmitido a nuevas generaciones, actuando como un “sello de calidad”.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
Ante la pregunta sobre la violencia y la desigualdad en el país, la periodista española insistió en que ese es un problema “estructural” relacionado con la política y el narcotráfico, y que no anula la “esencia” de las personas. Concluyó que, incluso si la amabilidad fuera solo “pura cortesía”, es un valor que “saca lo mejor de uno mismo” y que, por fortuna, “se contagia”.
Escuche la entrevista completa aquí:
Almudena Ariza, la periodista que propone la amabilidad colombiana como patrimonio de la UNESCO
14:27
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles