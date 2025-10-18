El mejor condimento es el carisma: influencer ‘Arepito’, conocido por su negocio de arepas en Canadá

Jorge Andrés Quiceno, mejor conocido en redes sociales como “Arepito”, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar de su momento como influencer, donde tiene gran acogida gracias a su negocio de venta de arepas en Toronto, Canadá.

¿Hace cuanto llegó a Toronto y como ha tenido tanto éxito?

“Yo llegué a Canadá hace ya 18 años, el éxito, yo creo que primeramente lo tenemos gracias a Dios y gracias a la gente que nos sigue, la gente que nos ayuda todos los días consumiendo nuestras deliciosas arepas y a todos ustedes que nos están echando esta manito de buena energía”.

¿Cómo es la comunicación ¿Cómo les vende las arepas?

“Aquí toca sacar esa berraquera que nos caracteriza como colombianos, la formalidad, la amabilidad y tratar de convencerlos de que prueben el producto. Entonces, lo que yo utilizo siempre es la fabulosa frase, No se preocupe, mi rey, que si no le gusta, no me la paga, pero eso sí, si le gusta, me la paga doble.”

¿Cómo hace para abarcar tantos gustos de tantas nacionalidades?

“El mejor condimento que hay para hacer lo que yo hago y para llegarle a la gente es el carisma, la energía, las buenas vibras, los buenos deseos, toda esa energía que nos caracteriza a nosotros como colombianos y yo creo que eso es lo principal”.

