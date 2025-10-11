“Es una alegría inmensa”: paleontóloga Ana Moreno sobre el descubrimiento de dinosaurio

Lugar de la "Expedición cretácica" en Rio Negro, Argentina en la Patagonia. Foto: Instagram @paleocueva.lacev

“Es una alegría inmensa”: paleontóloga Ana Moreno sobre su descubrimiento de un dinosaurio

La paleontóloga Ana Moreno, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre su campaña en la Patagonia, Argentina dónde están en la búsqueda de fósiles.

Moreno comentó que ha sido una sorpresa esta campaña y la describió como “increíble”, pues esta no es la primera vez que hacen esta exploración contó que han ido alrededor de 6 veces, sin embargo, no siempre encuentran cosas, en esta ocasión han encontrado registros de dinosaurios, plantas y tortugas.

¿Qué sintió al encontrar el esqueleto del dinosaurio?

“Es una alegría inmensa” fueron las palabras de la paleontóloga, explicó que estos hallazgos son compartidos pues sin importar quien lo haga es una celebración en todo el grupo pero que también es un premio por todo su esfuerzo y todo el trabajo detrás.

En estos hallazgos el protocolo se basa según el área en donde se encuentren, en la zona actual se estudia y se publican los descubrimientos, después de esto se devuelve al lugar donde fue encontrado.

Esta campaña esta siendo trasmitida por streaming por dos motivos principales explicó Moreno, el primero por compartir el trabajo y amor a lo que hacen; el segundo es por mostrar el trabajo que hay detrás y demostrar lo necesario de apoyar la ciencia, “es importante visibilizarlo” dijo la paleontóloga.

Escuche la entrevista completa:

