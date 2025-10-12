El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Para mantenerse en este oficio hay que hacer las cosas con amor”: experto en arepas afirmó

Este domingo, 12 de octubre, llegó a los micrófonos de W Fin de Semana, el experto en la creación de arepas, Miguel Ángel Ruiz, para hablar del Festival de la Arepa en Ventaquemada en Boyacá.

Ruiz contó que lleva 16 años en esta labor y ha participado en el Festival de la Arepa durante los 12 años de trayectoria de este evento.

La tradición de la preparación de arepas en Ventaquemada oscila entre los 40 y 50 años. Ruiz contó que desde muy joven trabajó en los estaderos de algunos municipios de Boyacá y con el pasar del tiempo y la ayuda de sus padres logró tener su propia empresa denominada: ‘Laguna verde’ ubicada sobre la avenida de Ventaquemada.

El secreto de Ruiz para durar más de una década en esta profesión es hacer sus arepas con amor y cariño.

Una de las arepas que más se degustan en Ventaquemada es la boyacense, un manjar hecho con maíz, relleno de queso y cuajada dulce.

¿Cuál son las arepas innovadoras?

El experto explicó que en este festival hay un concurso para la arepa innovadora, que consiste en premiar la preparación de maíz con el relleno más original como la ahuyama, por ejemplo.

Escuche la entrevista completa aquí:

