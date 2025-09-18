W Radio lo lleva al concierto Viva la Salsa: inscríbase aquí

W Radio entrega boletas para sus oyentes en Bogotá para el concierto Viva la Salsa que se lleva a cabo este 19 de septiembre.

Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, correo electrónico y número de celular HACIENDO CLIC AQUÍ.

Las instrucciones y la dinámica serán anunciadas AL AIRE en La W.

Tenga en cuenta que debe estar en la ciudad de Bogotá. Las entradas son personales e intransferibles.

Las boletas solamente son para el ingreso al concierto. No incluyen ningún tipo de traslado hacia Bogotá o dentro de la ciudad o alimentación.

Los beneficiados serán contactados vía correo electrónico con las instrucciones.