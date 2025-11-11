Luly Boss, actriz colombiana durante su entrevista en La Hora del Regreso. FOTO: W Radio

Luly Bossa presenta ‘Ponte en mi lugar’, El reto actoral que la transforma en cinco personajes

La actriz Luly Bossa pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de su desafío actoral más reciente, el monólogo “Ponte en mi lugar”.

Bossa relató que el proyecto nació como un reto personal que ella misma se impuso, pidiéndole a la directora y escritora Sandra Corrales hacer algo que “nunca haya hecho en mi vida”.

El resultado es una obra que le tomó seis meses de preparación, un proceso que describe como una “master class” en la que tuvo que estudiar intensamente, desde series de adolescentes hasta cantantes de salsa como Gilberto Santa Rosa.

En escena, Bossa está completamente sola y se transforma, sin salir del escenario, en cinco personajes distintos: una influencer de 15 años, un hombre salsero, una anciana Tiktoker de 80 años, una mujer trans y una “loca bipolar” adicta al ejercicio.

Luly Bossa confesó que el reto fue tan grande que “llegué a pensar en tirar la toalla”, especialmente por la dificultad de los dos primeros personajes. Sin embargo, superó el desafío para entregar la que considera a la empatía como la gran invitación de la obra.

La obra utiliza las redes sociales para explorar el punto de vista de cada personaje, culminando en un poderoso mensaje de respeto y amor. Como dice su personaje trans, al final: “Nadie debería morir por verse, sentir o pensar distinto, ponte en mi lugar y entenderás”.

Bossa comentó que este trabajo refleja una lección de vida: “uno tiene que volver mucho más a la raíz” y entender que “uno no se la sabe todas”.

Escuche la entrevista completa aquí:

