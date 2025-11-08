“Bitcoin es la criptomoneda estrella”: Juanita Rodríguez, directora de Bitso

Juanita Rodríguez, directora de Bitso Colombia, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para explicar el crecimiento de las criptomonedas en el país y la superación de los mitos que rodean a este sector.

Rodríguez destacó la importancia del bitcoin en el portafolio de los colombianos, señalando que “Bitcoin es la criptomoneda estrella” y representa alrededor del 50% de la inversión de los usuarios en Bitso. Con más de 6 millones de usuarios de criptoactivos en el país, con Colombia posicionándose como la quinta economía más importante de cripto en Latinoamérica.

La directora de Bitso abordó el doble desafío en Colombia: la falta de una cultura de inversión y la necesidad de pedagogía digital. Explicó que, si bien a los colombianos les “hace falta hacer educación financiera”, ha habido un creciente interés que se debe, en parte, a “influencers muy serios” que están educando sobre cómo invertir y hacer valer el dinero en vez de gastarlo.

Para quienes quieren empezar a invertir, Rodríguez enfatizó la necesidad de responsabilidad y seguridad. Además, subrayó la facilidad de empezar: “es solamente bajar una billetera, hacer un depósito a través de su cuenta bancaria y poder empezar, por ejemplo, a comprar bitcoin desde $10.000 pesos”.

También aconsejó a los usuarios alejarse de plataformas que prometan rendimientos grandes en corto tiempo y que busquen inducir al miedo de perderse la oportunidad.

De igual manera, Rodríguez desmintió los dos mitos más grandes en torno al bitcoin, empezando por el pensamiento que tienen varias personas de que es dinero fácil, pues comentó que el bitcoin es un activo de largo plazo que cambia de precio constantemente. Además, explicó que la tecnología blockchain, gracias a software de monitoreo, menos del 1% de las transacciones a nivel mundial son usadas para crímenes.

La directora de Bitso detalló que el bitcoin está diseñado para ser deflacionario y mantener su valor, pues existe un límite de 21 millones de bitcoins en el mundo y el diseño reduce la recompensa para los minadores de bitcoin cada cuatro años, creando escasez.

