“Cuando lo toqué, fue amor a primera vista”: Cristian Camargo, de mecánico a tocar el trombón

Cristian Camargo pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre su pasión por el trombón y cómo la compagina con su vida laboral como mecánico del sistema SITP, justo antes de una de sus próximas presentaciones en el Festival de Jazz de Sevilla en noviembre.

Camargo relató que el amor por el trombón fue “amor a primera vista”. Recordó el momento exacto en el ensayo de la banda del colegio, cuando su profesor de música sacó el instrumento: “Cuando lo toqué, eso fue amor a primera vista, eso es lo más lindo, lo más bonito en esta vida”.

El músico explicó la dificultad del trombón, un instrumento que requiere mucha concentración, estudio y “amor”. A diferencia de otros instrumentos, el trombón de vara “no tiene llaves, no tiene guías, no tiene trastes”. La clave de las notas reside en la vibración del labio con la boquilla, y la vara solo ayuda a colocar las posiciones más agudas o más graves, ya que el trombón es el “amplificador de la vibración del labio con la boquilla”.

Para el artista, la música le enseña todos los días “el amor, la paz, el amor al arte, el respetar las diferentes culturas, diferentes decisiones, el conocer diferentes culturas, diferentes identidades”. Aseguró que lo ha ayudado a volverse “más ser humano, más sensible, más amor por las personas, por la vida”.

Camargo, quien trabaja como mecánico del sistema SITP, compagina su carrera con sus estudios de música, asistiendo a la escuela de jazz del Teatro Colsubsidio, en alianza con Alemán, y con clases de técnica. Sobre esta doble vida, el músico la calificó de “un poquito difícil, pero no imposible”.

Explicó que es “de sacrificios y de pasión”, mencionando que ha sido “toda una vida tocando trombón”. Reveló que, en el ambiente del taller de mecánica, su pasión por la música es objeto de admiración y envidia. “Hay muchos compañeros que se admiran porque dicen, ‘uy, usted cómo hace para salir de acá cansado e ir a hacer lo que hace’, porque también se demanda de tiempo, esfuerzo físico, esfuerzo mental”. Para él, el secreto es “de amor por lo que uno hace y de pasión”.

Al ser consultado sobre sus próximas presentaciones, Camargo anunció que estará tocando con la Big Band de Colsubsidio el 14 y 15 de noviembre en el Festival de Jazz de Sevilla.

