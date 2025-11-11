Rodolfo Santamaría presenta su documental, ‘El último viaje’, una forma diferente de ver la muerte

El director del documental 'El último viaje' Rodolfo Santa María, habla durante una entrevista con EFE, en Ciudad de México. FOTO: EFE/José Méndez

Rodolfo Santamaría Troncoso, director del documental “El último viaje”, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre su película, que explora la vida y filosofía de su suegro, el Dr. Federico Rebolledo.

El Dr. Rebolledo dedicó 40 años a “aliviar el dolor de los pacientes terminales”. Al enfrentarse a tanto sufrimiento físico y mental, desarrolló una filosofía única: entendió que “la muerte, pues era, digamos, una solución final ante el sufrimiento”.

Santamaría relató que su suegro se convirtió en un “filósofo de la muerte” que, paradójicamente, usaba el tema de la muerte para “celebrar la vida”. Provocaba a la gente a pensar en su propio final, no de forma morbosa, sino para “valorar la vida” y “hacer un proyecto de vida”.

Esta filosofía incluía planes para su propio final. Famosamente decía: “Espero yo morir de un buen cáncer”. Explicaba que, a diferencia de una tragedia, el cáncer daba la “posibilidad de acercarte a tu gente, de despedirte, de pedir perdones, de cerrar ciclos”. Incluso planeó una fiesta final, un “Tanatoshower”.

Cuando el Dr. Rebolledo enfermó, no hizo una fiesta de una noche, sino un “Tanatoshower de tres, cuatro meses”. Se dedicó a localizar a sus seres queridos para “echarse un mezcal con ellos” y despedirse. Santamaría concluyó que la película funciona como una “terapia” y que el proceso lo llevó a él mismo a “abogar por la libertad humana” y la “posibilidad de elegir morir”.

Rebolledo agregó que ‘El último viaje’ estará disponible desde el 21 de noviembre en Amazon Prime Video.

Escuche la entrevista completa aquí:

