“La moda es una industria que impulsa la economía”: Sebastián Díez, presidente de Inexmoda

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio la trayectoria de la industria de la moda en Colombia y la importancia de su reciente inclusión en el prestigioso listado The Business of Fashion.

Díez, quien lidera la fundación Inexmoda y las ferias líderes de moda en América Latina como Colombiamoda y la Semana de la Moda de Colombia, destacó que el país tiene una vocación textil de más de 100 años. El empresario señaló que las primeras marcas y escuelas de moda surgieron en la década de 1950.

El presidente de Inexmoda resaltó la resiliencia de los empresarios colombianos que han logrado sostener y hacer evolucionar la industria. Un ejemplo de esta perseverancia es Colombiamoda, una feria que ha existido de forma ininterrumpida por 37 años, incluso habiendo nacido en una época muy difícil del país. Este esfuerzo ha llevado a Colombia a ser considerado uno de los sistemas moda más importantes de América Latina.

Díez explicó que el “Sistema Moda” no es solo la confección, sino un ecosistema de actores que incluye académicos, medios de comunicación, modelos, fotógrafos, empresarios y gremios. Esto ha logrado que la economía en Colombia pueda crecer, generando alrededor de 750.000 empleos directos y cerca de 1.600.000 empleos directos e indirectos en todo el país.

Sebastián Díez también se refirió a su inclusión en el BoF 500 en la categoría “Catalysts”, convirtiéndose en el primer colombiano en entrar en esta categoría. Este listado es elaborado por The Business of Fashion, una de las plataformas de moda más importantes del mundo con sede en Londres.

Para Díez, este nombramiento es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo de Inexmoda y a la labor de visibilizar el sector a nivel mundial, confirmando que Colombia tiene la posibilidad de seguir brillando en el panorama global de la moda.

Díez resaltó como sueño personal que Colombia sea uno de los destinos obligados en la ruta global de la moda, al mismo nivel de ciudades como Nueva York o París, ya que el país tiene todo el potencial para lograrlo.

